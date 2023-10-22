Российские военные рассказали о потерях ВС Украины на одном из направлений

Бойцы Вооруженных сил Украины потеряли за прошедшие сутки на Донецком направлении свыше 500 военных, заявили в Министерстве обороны России в официальном Telegram-канале.

Кроме того, Вооруженные силы России ликвидировали танк и две бронемашины.

«Общие потери противника на данном направлении составили свыше 550 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — пояснили в Минобороны РФ.

В зоне спецоперации на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ отразили две атаки 54-й механизированной и пятой штурмовой бригад украинских военнослужащих.

Также российскими военными нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка, Красное и ряде других.

До этого ВС РФ сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на Южнодонецком направлении. Попытки ротации были зафиксированы неподалеку от Угледара и Новодонецкого.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.