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ВС РФ уничтожили склады боеприпасов в Днепропетровской области Украины

МО РФ: ВС РФ уничтожили склады танковой бригады ВСУ под Кривым Рогом

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска уничтожили склады боеприпасов украинской танковой бригады под Кривым Рогом в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, ВС РФ использовали оперативно-тактическую и армейскую авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию для поражения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что под Кривым Рогом был уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.

До этого советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что скоро первая группа украинских пилотов по окончании курса пилотирования на авиатренажерах сядет в боевые истребители F-16. Об этом сообщается в эфире национального телемарафона Украины.

Украинские летчики будут пилотировать боевые F-16 в сопровождении инструкторов. Также Игнат говорил, что летчиками было выполнено «домашнее задание» и сейчас они на «этапе пересадки» в боевой F-16.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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