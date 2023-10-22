Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о начале обучения летчиков на F-16

В Киеве сообщили о начале первых тренировок на боевых F-16 с инструкторами

close
100%
Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объявил, что скоро первая группа украинских пилотов по окончании курса пилотирования на авиатренажерах сядет в боевые истребители F-16. Об этом сообщается в эфире национального телемарафона Украины.

Известно, что украинские летчики пересаживаются в боевые F-16 в сопровождении инструкторов.

«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором», — обратил внимание Игнат.

По словам украинского военного, летчики ВСУ совсем скоро начнут учиться управлению истребителями.

Также Игнат объяснил, что летчиками было выполнено «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой F-16.

До этого в Румынии называли дату начала обучения украинских пилотов на F-16. Центр будет отвечать за подготовку пилотов из стран НАТО, наряду с которыми будут изучаться и украинцы.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий