На Украине заявили о начале обучения летчиков на F-16

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объявил, что скоро первая группа украинских пилотов по окончании курса пилотирования на авиатренажерах сядет в боевые истребители F-16. Об этом сообщается в эфире национального телемарафона Украины.

Известно, что украинские летчики пересаживаются в боевые F-16 в сопровождении инструкторов.

«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором», — обратил внимание Игнат.

По словам украинского военного, летчики ВСУ совсем скоро начнут учиться управлению истребителями.

Также Игнат объяснил, что летчиками было выполнено «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой F-16.

До этого в Румынии называли дату начала обучения украинских пилотов на F-16. Центр будет отвечать за подготовку пилотов из стран НАТО, наряду с которыми будут изучаться и украинцы.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.