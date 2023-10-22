Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра

close
100%
Aaron Favila/AP

Украинские войска ночью и утром в воскресенье обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК, после 00:00 11 октября были зафиксированы 18 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Куйбышевского, Киевского и Петровского района Донецка.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов.

21 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Буденовском районе Донецка американскую ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, обломок которой упал в городе.

Позднее телеканал RT сообщил, что сбитый в Донецке снаряд приземлился почти без повреждений и стал трофеем Вооруженных сил России. Отмечалось, что после нейтрализации системами противовоздушной обороны (ПВО) у ракеты уцелел модуль наведения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий