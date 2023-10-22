Украинские войска ночью и утром в воскресенье обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК, после 00:00 11 октября были зафиксированы 18 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Куйбышевского, Киевского и Петровского района Донецка.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов.

21 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Буденовском районе Донецка американскую ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, обломок которой упал в городе.

Позднее телеканал RT сообщил, что сбитый в Донецке снаряд приземлился почти без повреждений и стал трофеем Вооруженных сил России. Отмечалось, что после нейтрализации системами противовоздушной обороны (ПВО) у ракеты уцелел модуль наведения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.