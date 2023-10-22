В Израиле рассказали о роли авиации в подготовке к наземной операции в Газе

Глава ВВС Израиля Томер Бар назвал задачей авиации страны истощение ХАМАС перед наземной операцией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Мы войдем в полную силу и нанесем им удар, как будто это был первый день битвы. Наша роль состоит в том, чтобы «обнять» сухопутные войска и сказать: «Враг, с которым вы собираетесь столкнуться, уже встречался с нами раньше»», — заявил он.

До этого сообщалось, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.