В Германии в бюджете на будущий год не отобразили военную помощь Украине

Министерство обороны Германии взволновал факт, что в представленном Минфином проекте бюджета на будущий год не отображено свыше 5 млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает Bild со ссылкой на финансовый документ ФРГ.

Согласно данным СМИ, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер предусмотрел на предстоящий год 4 млрд евро для украинских вооруженных сил.

При этом в Минобороны ФРГ считают, что потребности ВСУ гораздо выше.

Так, в МО ждут, что украинская сторона дополнительно запросит в 2024 году около 5,22 млрд евро, и перечисляют, на что необходимы будут средства.

Известно, что окончательно бюджет на 2024 год должен быть принят в середине ноября.

В издании не исключили, что в коалиции до момента согласования документа произойдут напряженные переговоры по финансированию Киева.

Также в Германии потребовали от канцлера Олафа Шольца объяснений из-за позиции по Taurus для Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.