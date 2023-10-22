Силы РФ уничтожили стоянку с техникой ВСУ в Херсонской области

Российские силы уничтожили стоянку с 15 боевыми бронированными машинами (ББМ). Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС.

Уточняется, что военнослужащие российской группировки «Днепр» уничтожили стоянку ББМ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области. Как указали в оперативных службах, в районе населенного пункта Ольговка располагалось около 15 единиц военной техники, в числе которых были БМП-2 и Bradley.

Кроме того, российские военные ликвидировали более 10 солдат ВСУ.

До этого сообщалось, что соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины высадиться у железнодорожного моста под Херсоном.

14 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ предприняли попытку переправить часть сил через Днепр в районе Антоновского моста, которая была своевременно пресечена ВС РФ.

21 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что силы РФ за сутки уничтожили три танка ВСУ в районе села Работино в Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.