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Минобороны Италии признало непричастность РФ к событиям в Израиле

Глава МО Италии Крозетто: Россия не причастна к атаке ХАМАС на Израиль

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Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Россия не причастна к атаке ХАМАС на Израиль. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

«Путин просто наблюдает, чтобы посмотреть, сможет ли он этим воспользоваться. Другие страны заигрывали с палестинцами и ХАМАС, но не Россия», — подчеркнул он.

До этого посол России в Израиле прокомментировал контакты российской стороны с ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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