В ЦАХАЛ сообщили, сколько заложников остаются в секторе Газа

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 212. Его слова передает The Times of Israel.

По словам Хагари, семьи заложников уведомлены о судьбе их близких. Он также отметил, что число не окончательное, поскольку военные расследуют новую информацию о пропавших без вести.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что Израиль эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. В их числе Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен Менахем, Саса, Цив'он и Рамот Нафтали.

21 октября группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС — заявила о намерении освободить в воскресенье еще двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.