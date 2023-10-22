ЦАХАЛ сообщил о новом рейде на Западный берег Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о выявлении еще 46 подозреваемых в террористической деятельности на территории Западного берега Иордана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что 27 из них — сторонники ХАМАС.

Сообщается, что в городе Хеврон была выявлена подпольная типография ХАМАС, а также изъято большое количество оружия. Также силы ЦАХАЛ заявили об аресте мэра города Аль-Бира, являвшегося сторонником ХАМАС.

Всего с начала войны Израиля и ХАМАС на территории Западного берега были задержаны 727 подозреваемых в террористической организации, из них 480 — сторонники ХАМАС.

До этого на Западном берегу Иордана были задержаны 60 подозреваемых в терроризме.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».