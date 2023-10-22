Стало известно о ракетном обстреле военной базы в Ираке

Военная авиабаза Ирака Айн-аль-Асад на западе страны в провинции Анбар была обстреляна ракетами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на военные источники.

«По крайней мере один взрыв был слышен внутри базы», — уточняет агентство.

На территории авиабазы размещены американские военослужащие.

21 октября над базой Айн-аль-Асад были сбиты два дрона, о чем сообщили в Пентагоне.

«Попытка атаки против США и коалиционных сил в Ираке была прервана рано утром 18 октября. Два беспилотника были сбиты при атаке», — сказал представитель американского минобороны.

В результате атаки никто из военнослужащих не пострадал. Кто стоит за попыткой атаки на позиции американских военных, не уточняется.

До этого премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани обвинил Израиль в попытке уничтожить палестинский народ.

Ранее Израиль нанес удары по двум аэропортам в Сирии.