Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО рассказали о риске конфликта в Арктике

Адмирал НАТО заявил о неизбежности конфликта в Арктике из-за дружбы РФ и Китая

close
100%
Пресс-служба Северного флота

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что в Арктике может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, альянс обеспокоен судоходством КНР по российскому Северному морскому пути, а также возможностью того, что китайские коммерческие и научные интересы могут стать предшественником китайского военного присутствия в Арктике.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые», — отметил Бауэр.

До этого Bloomberg называл следующую точку противостояния России и Запада. Арктический регион поменял статус из места, где вероятность конфликта довольно низка, до более опасного места.

Ситуация, предполагающая сотрудничество, ухудшается из-за изменения климата, быстрого таяния льдов и борьбы за ресурсы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий