В НАТО рассказали о риске конфликта в Арктике

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что в Арктике может разгореться конфликт из-за дружеских отношений России и Китая. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, альянс обеспокоен судоходством КНР по российскому Северному морскому пути, а также возможностью того, что китайские коммерческие и научные интересы могут стать предшественником китайского военного присутствия в Арктике.

«Мы знаем, что на борту этих кораблей находятся военные ученые», — отметил Бауэр.

До этого Bloomberg называл следующую точку противостояния России и Запада. Арктический регион поменял статус из места, где вероятность конфликта довольно низка, до более опасного места.

Ситуация, предполагающая сотрудничество, ухудшается из-за изменения климата, быстрого таяния льдов и борьбы за ресурсы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.