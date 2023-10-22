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В США раскрыли цель помощи Байдена Украине

19FortyFive: Байден хочет лишить РФ военных ресурсов с помощью поставок Украине

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Mstyslav Chernov/AP

Обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что президент США Джо Байден продолжает поддерживать Украину, так как хочет лишить Россию военных ресурсов.

По мнению Касса, при соперничестве двух стран третья всегда будет поощрять продолжение военных действий, чтобы истощить военные ресурсы стран — участниц конфликта.

«США финансировали и вооружали моджахедов в их войне против советских захватчиков в Афганистане, что привело к войне на истощение, которая заставила Советский Союз расходовать огромные ресурсы, в результате чего, как правило, приписывают ускоренный распад Советского Союза. Администрация Байдена, возможно, преследует аналогичную конечную цель в Украине», — пояснил обозреватель.

До этого аналитик Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV рассказывал, что США могут отказаться от помощи Украине из-за палестино-израильского конфликта.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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