В Израиле заявили о риске втягивания Ливана в войну

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что атаки шиитской группировки «Хезболла» могут втянуть Ливан в войну с Израилем. Его слова передает израильское издание The Times of Israel.

Конрикус отметил, что участившиеся трансграничные нападения на Израиль со стороны «террористической группировки «Хезболла», поддерживаемой Ираном, вызывают опасения по поводу расширения конфликта».

До этого сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали позиции организации «Хезболла» на юге Ливана. В ответ на это средства противовоздушной обороны (ПВО) «Хезболлы» открыли огонь по самолетам израильских ВВС.

21 октября «Хезболла» атаковала объекты армии обороны Израиля на севере страны. Ракетный удар был нанесен по военному объекту Аль-Абад напротив населенного пункта Хула, а также по «вышке для шпионажа и наблюдения».

Взаимные обстрелы продолжаются на границе Израиля и Ливана около двух недель. Обстановка ухудшилась после начала Армией обороны Израиля военной операции «Железные мечи», целью которой является уничтожение радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.