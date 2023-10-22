Власти ДНР заявили, что Киев продает западное оружие

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что в республике было проведено частное расследование, которое подтвердило, что Киев продает западное оружие.

По его словам, расследование год назад провели участники специальной группы оперативного реагирования, созданной при председателе правительства Донецкой Народной Республики.

«Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, были видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже были на фронте, они фотографировались в боевых порядках, в окопах, а были образцы вооружения, которые были запечатаны еще в пленку», — поделился Гагин.

Он пояснил, что каждый желающий, у кого были деньги, мог приобрести что угодно, от стрелкового оружия до ракет.

Гагин подчеркнул, что людей, которые покупали это оружие, находили в том числе на Ближнем Востоке.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призывал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.