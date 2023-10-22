В Израиле сообщили о проверках гумпомощи на наличие оружия

Министерство обороны Израиля сообщило, что всю поступающую в сектор Газа гуманитарную помощь проверяют на наличие оружия. Об этом пишет The Times of Israel.

В ведомстве подчеркнули, что отправленная в Палестину гумпомощь включала «только воду, продукты питания и медицинское оборудование».

Заявление стало опровержением неверной цитаты пресс-секретаря генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика в интервью The New York Times о том, что поставки гумпомощи Газе не проверялись армией Израиля. Он также заявил, что единственная пропущенная в Газу партия гумпомощи была направлена по «упрощенной» процедуре, и он не уверен в возможности отправки основноого объема гуманитарных грузов в Газу в ближайшее время.

«Мы подчеркиваем, что Израиль может гарантировать, что ничего не войдет и не выйдет, кроме вышеупомянутого», — подчеркнули в Минобороны Израиля.

Первые 20 грузовиков с гумпомощью для сектора Газа прибыли в анклав через египетский КПП «Рафах» 21 октября. Большая часть гумпомощи — 200 фур — не может проехать в сектор, поскольку Израиль ее не пропускает.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».