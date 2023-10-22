Трофейную ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил ТАСС, что американская ракета от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву.

По словам Гагина, боеприпас почти не пострадал, и основная часть его корпуса оказалась не задетой.

21 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Буденовском районе Донецка американскую ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, обломок которой упал в городе.

Позднее телеканал RT сообщил, что сбитый в Донецке снаряд приземлился почти без повреждений и стал трофеем Вооруженных сил России. Отмечалось, что после нейтрализации системами противовоздушной обороны (ПВО) у ракеты уцелел модуль наведения.

21 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Калининский, Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны украинских военных. Он подчеркнул, что в результате обстрела повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, во время атаки пострадали четыре человека.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.