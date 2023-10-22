Российские десантники отбили атаку ВСУ у Артемовска

Ивановские десантники отбили атаку украинских военных в районе Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Как указали в оборонном ведомстве, на Артемовском направлении после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о приближении нескольких групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) по лесопосадке к окраинам города. Согласно сообщению Минобороны РФ, слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака украинских войск была отражена.

В ведомстве отметили, что особую роль в отражении атаки сыграл расчет автоматического гранатомета АГС-17.

20 октября начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные смогли отбить 11 атак и уничтожить до 70 военных ВСУ на Купянском направлении.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что Вооруженные силы Украины применяют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях. По его словам, перед симптомами отравления военные почувствовали специфический запах в воздухе. Гагин добавил, что ВСУ используют хлорпикрин.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.