В результате авиаудара Израиля по мечети в Дженине есть жертвы и пострадавшие

Как минимум один человек погиб и несколько получили ранения в результате израильского авиаудара по подземному туннелю под мечетью в Дженине на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на службу скорой помощи палестинского Красного Полумесяца.

«По меньшей мере один палестинец погиб и трое получили травмы», — указывается в материале.

Согласно информации агентства, на стене мечети, по которой пришелся воздушный удар, теперь видна зияющая дыра, окруженная обломками.

Врачи сейчас оказывают медпомощь пострадавшим, городские власти оценивают причиненный ущерб, сказано в статье.

Некоторое время назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Космическим агентством Израиля с воздуха нанесла превентивный удар по подземному туннелю под мечетью Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что комплекс под мечетью Аль-Ансар в лагере беженцев Дженин принадлежал боевикам ХАМАСа и Палестинского исламского джихада (организация запрещена в России), которые планировали там новый теракт.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.