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Армия Израиля нанесла удар по туннелю под мечетью в Дженине

ЦАХАЛ нанес превентивный удар по туннелю под мечетью в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Космическим агентством Израиля (ISA) с воздуха нанесла превентивный удар по подземному туннелю под мечетью Аль-Ансар в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявили в официальном Telegram-канале армейской пресс-службы.

«В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России), которые готовили теракт», — объясняется в публикации.

Согласно информации пресс-службы, туннель использовался членами палестинских радикальных группировок, которые «намеревались совершить неминуемую террористическую атаку в ближайшее время».

Некоторое время назад ЦАХАЛ объявил о нанесении превентивного удара по вооруженной группе, охарактеризованной как ячейка террористов, у границы с Ливаном.

До этого в секторе Газа от ракетного удара ВВС Израиля пострадали посетители кафе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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