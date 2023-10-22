ЦАХАЛ произвел удар по террористам у границы с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении превентивного удара по вооруженной группе, охарактеризованной как ячейка террористов, у границы с Ливаном. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что террористическая ячейка пыталась запустить противотанковые ракеты в сторону израильской территории в районе Шломи. Солдаты ЦАХАЛ нанесли по ним удар до того, как террористам удалось осуществить атаку.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что с начала конфликта с ХАМАС было выявлено порядка 550 неудачных запусков ракет, которые упали на территории сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.