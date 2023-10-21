В ЦАХАЛ рассказали о неудачных запусках ракет, которые упали в Газе

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что с начала конфликта с ХАМАС было выявлено порядка 550 неудачных запусков ракет, которые упали на территории сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ЦАХАЛ утверждают, что ХАМАС использует жителей сектора Газа в качестве живого щита и запускает ракеты с объектов гражданской инфраструктуры.

«С начала войны Армия обороны Израиля выявила около 550 неудачных запусков, произведенных ХАМАС, которые приземлились внутри сектора Газа», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена увеличить количество ударов, наносимых по территории сектора Газа. В связи с этим правительство страны вновь призывает местных жителей эвакуироваться в безопасные районы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.