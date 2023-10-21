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В МО Украины назвали примерную дату следующей встречи в формате «Рамштайн»

Минобороны Украины: следующая встреча в формате «Рамштайн» ожидается в ноябре

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Начальник управления прессы и информации министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телеканала «Рада» заявил, что очередное заседание в формате «Рамштайн» пройдет в Германии в ноябре.

«Следующее заседание (в формате «Рамштайн». — Ред.) будет в ноябре, дата будет известна позднее», — сказал он.

Павлюк уточнил, что главной темой заседания станет подготовка ВСУ к зиме, а именно: усиление противовоздушной обороны, поставки артиллерии и боеприпасов.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы в Брюсселе заявил, что НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине.

На американской авиабазе Рамштайн в ФРГ ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву. Первые переговоры состоялись в апреле 2022 года, последние — 19 сентября. Такие встречи начали называть переговорами в формате «Рамштайн».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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