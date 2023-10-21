ХАМАС возобновил обстрелы Тель-Авива

Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило о возобновлении обстрелов израильского города Тель-Авив. Соответствующее сообщение появилось на страницах в соцсетях группировки вечером 21 октября.

«Бригады аль-Кассама возобновили бомбардировки Тель-Авива в ответ на массовые убийства мирных жителей сионистами», — говорится в сообщении.

В ХАМАС также заявили, что с интересом наблюдали за саммитом по ситуации в секторе Газа, который состоялся в субботу в Египте, и отметили, что ценят усилия, прилагаемые для прекращения агрессии против палестинского народа.

Незадолго до этого официальный представитель группировки Усама Хамдан заявил, что не собирается обсуждать с Израилем обмен военнопленными, пока ЦАХАЛ не прекратит агрессию против населения Газы. Сейчас в плену ХАМАС, по разным оценкам, находятся от 200 до 250 человек, как минимум один из них — россиянин.

Ранее север Израиля вновь подвергся обстрелу со стороны ливанской организации «Хезболла».