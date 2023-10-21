ХАМАС отказался обсуждать обмен военнопленных с Израилем до прекращения огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не собирается обсуждать судьбу пленных солдат армии обороны Израиля, пока страна не прекратит агрессию в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель группировки Усама Хамдан в эфире ливанского телевидения.

«Наша позиция в отношении пленных израильской армии ясна: это связано с [возможным] обменом пленными, и мы не будем обсуждать это до тех пор, пока Израиль не прекратит свою агрессию в Газе», — приводит слова Хамдана Reuters.

По данным израильских властей, в плену ХАМАС находятся 203 человека, причем многие из них — граждане иностранных государств. Представитель боевого крыла группировки Абу Убайда говорил, что заложников у сторонников движения порядка 200–250. Известно, что как минимум один из них — гражданин России.

Ряд стран изъявили желание стать посредниками в переговорах по заложникам между Израилем и ХАМАС. При этом в Евросоюзе заявили, что роль посредника на себя примерять не будут.

Ранее в Израиле сообщили об отсутствии доказательств участия Ирана в нападении ХАМАС.