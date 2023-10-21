Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израильские военные совершили налет на дом одного из лидеров ХАМАС на Западном Берегу

Армия обороны Израиля заявила о задержании родных одного из лидеров ХАМАС

close
100%
Tsafrir Abayov/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила налет на дом одного из лидеров палестинского движения ХАМАС на Западном Берегу Салеха аль-Арури и арестовала 10 его родственников, сообщает The Times of Israel.

По информации издания, Салех аль-Арури является заместителем главного лидера ХАМАС Исмаила Хании и одним из основателей боевого крыла группировки.

Сообщается, что утром 21 октября израильские военные вторглись в дом Арури в деревне Арура, расположенной примерно в 20 километрах к северу от Рамаллы, арестовав более 20 человек, в том числе одного из братьев аль-Арури и девять его племянников. Еще десятки людей были вызваны на допрос, а у дома аль-Арури вывесили баннер с надписью «Это был дом Салеха аль-Арури, который стал штаб-квартирой Абу аль-Нимера — офицера израильской разведки».

The Times of Israel уточняет, что израильские власти обвинили аль-Арури в организации нескольких нападений, он провел в тюрьмах в общей сложности почти 20 лет. В 2010-м мужчину освободили при условии, что он покинет страну.

До этого Армия обороны Израиля объявила о подготовке к наземной операции в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий