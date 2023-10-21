Израильские военные совершили налет на дом одного из лидеров ХАМАС на Западном Берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила налет на дом одного из лидеров палестинского движения ХАМАС на Западном Берегу Салеха аль-Арури и арестовала 10 его родственников, сообщает The Times of Israel.

По информации издания, Салех аль-Арури является заместителем главного лидера ХАМАС Исмаила Хании и одним из основателей боевого крыла группировки.

Сообщается, что утром 21 октября израильские военные вторглись в дом Арури в деревне Арура, расположенной примерно в 20 километрах к северу от Рамаллы, арестовав более 20 человек, в том числе одного из братьев аль-Арури и девять его племянников. Еще десятки людей были вызваны на допрос, а у дома аль-Арури вывесили баннер с надписью «Это был дом Салеха аль-Арури, который стал штаб-квартирой Абу аль-Нимера — офицера израильской разведки».

The Times of Israel уточняет, что израильские власти обвинили аль-Арури в организации нескольких нападений, он провел в тюрьмах в общей сложности почти 20 лет. В 2010-м мужчину освободили при условии, что он покинет страну.

До этого Армия обороны Израиля объявила о подготовке к наземной операции в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.