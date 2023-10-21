В Израиле заявили об отсутствии доказательств участия Ирана в нападении ХАМАС

Правительство Израиля не располагает достаточной информацией о причастности иранской стороны к нападению палестинского движения ХАМАС на страну. Об этом сообщил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри, передает РИА Новости.

«Мы не располагаем достаточной информацией, чтобы говорить об участии Ирана в этом процессе, но у нас есть достаточно информации, чтобы сказать, что Иран поддерживает движение ХАМАС», — уточнил собеседник агентства.

Как он сказал, в настоящее время Тегеран финансирует значительную часть деятельности палестинского движения. Более того, по словам спикера, Иран снабжает ХАМАС оружием и занимается обучением его членов.

Также Адри обратил внимание на исторически близкие отношения Ирана и палестинского движения. В связи с этим он дал понять, что у Израиля нет сомнений в использовании бойцами ХАМАС оружия иранского производства.

«Но было ли проведение операции, сроки ее осуществления и то, каким образом она проводилась под руководством Ирана? Мы не располагаем достаточной информацией для подтверждения этого», — подытожил спикер.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по израильской территории, тогда же объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В тот же день радикалы вторглись в приграничные районы на юге Израиля, захватив технику и сотни заложников.

В ответ Армия обороны Израиля начала собственную операцию, получившую название «Железные мечи». С того момента израильские военнослужащие нанесли удары по сотням объектов палестинского движения, которые находятся в секторе Газа.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сравнил конфликт на Ближнем Востоке с пороховой бочкой.