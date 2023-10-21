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«Хезболла» обстреляла «вышку для шпионажа» на севере Израиля

Ливанская организация «Хезболла» атаковала наблюдательную вышку на севере Израиля

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Marwan Naamani/Global Look Press

Военизированная ливанская организация «Хезболла» вновь атаковала объекты армии обороны Израиля на севере страны. Об этом сообщило национальное новостное агентство Ливана.

Как уточняет РИА Новости, ракетный удар был нанесен по военному объекту Аль-Абад напротив населенного пункта Хула, а также по «вышке для шпионажа и наблюдения», которая располагалась недалеко от района Даббак.

Взаимные обстрелы продолжаются на границе Израиля и Ливана около двух недель. Обстановка ухудшилась после начала армией обороны Израиля военной операции «Железные мечи», целью которой является уничтожение радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

По словам главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, из-за того, что «Хезболла» решила вступить в конфликт против израильтян, ей придется заплатить «тяжелую цену». Он рассказал, что с 7 октября ЦАХАЛ ликвидировал порядка 13 членов ливанской организации.

12 октября самолеты Израиля несколько часов бомбили объекты «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Ливан призвал Израиль прекратить огонь на два дня.

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