Израильские военные ответили на удары по северу страны

Армия Израиля заявила, что в качестве ответа на запуски ракет по северному Израилю военные нанесли удар по двум ячейкам террористов вблизи ливанской границы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

По информации военных, террористическая ячейка запустила ракету в направлении горы Хар-Дова. В дальнейшем она рухнула на открытой местности.

«В ответ солдаты ЦАХАЛ идентифицировали террористическую ячейку, которая затем была атакована самолетом ЦАХАЛ», — добавили в оборонном ведомстве израильской стороны.

Также было установлено, что боевики запускали противотанковую ракету в направлении района Маргалиот на севере Израиля.

Позднее военные Израиля обнаружили террористическую ячейку и нанесли по ней удар при помощи самолета.

Боевые действия в регионе продолжаются, пояснили в Армии Израиля.

До этого посол Израиля в ФРГ заявил, что его страна намерена уничтожить руководство ХАМАС.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.