Израильские военные ответили на удары по северу страны

Армия Израиля заявила, что в качестве ответа на запуски ракет по северному Израилю военные нанесли удар по двум ячейкам террористов вблизи ливанской границы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.
По информации военных, террористическая ячейка запустила ракету в направлении горы Хар-Дова. В дальнейшем она рухнула на открытой местности.
«В ответ солдаты ЦАХАЛ идентифицировали террористическую ячейку, которая затем была атакована самолетом ЦАХАЛ», — добавили в оборонном ведомстве израильской стороны.
Также было установлено, что боевики запускали противотанковую ракету в направлении района Маргалиот на севере Израиля.
Позднее военные Израиля обнаружили террористическую ячейку и нанесли по ней удар при помощи самолета.
Боевые действия в регионе продолжаются, пояснили в Армии Израиля.
До этого посол Израиля в ФРГ заявил, что его страна намерена уничтожить руководство ХАМАС.
Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.