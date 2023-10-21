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В Армии обороны Израиля заявили о готовности к любому развитию событий

Спикер ЦАХАЛ Адри: израильские войска готовы к эскалации конфликта с «Хезболлой»

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Израильские войска готовы к любому развитию событий в регионе, в том числе возможной эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла». Такое заявление сделал спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в настоящее время военнослужащие страны также дислоцированы в северных районах. Более того, Израиль применяет различные средства для обеспечения защиты своих территорий и при необходимости открывает огонь по объектам «Хезболлы» в Ливане.

В то же время спикер добавил, что правительство Израиля возлагает ответственность за обстрелы и другие угрозы на указанной территории на ливанские власти. Как он сказал, руководство соседнего государства должно пресечь деятельность «Хезболлы».

«Ливанское государство несет ответственность за то, что исходит с его территории, и, конечно, «Хезболла» несет ответственность за последствия своих действий, как я уже сказал, мы готовы», — подчеркнул Адри.

21 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что к текущему моменту военнослужащие страны уничтожили около 13 членов ливанского движения. По словам главы ведомства, «Хезболла» приняла решение начать конфликт с Израилем и теперь должна заплатить «тяжелую цену».

Ранее министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призвал израильские власти объявить о прекращении огня хотя бы на два дня.

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