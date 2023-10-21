Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа

Представитель ЦАХАЛ Адри: Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри рассказал РИА Новости, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов перейти к наземной операции.

По его словам, Израиль готов вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром.

Адри добавил, что у операции нет каких-либо установленных графиков, она продлится до тех пор, пока не будут достигнуты цели — демонтаж военно-политической системы ХАМАС и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за нападение 7 октября.

«В настоящее время вооруженным силам предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, и это положение применяется на местах», — добавил Адри, пояснив, что палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и медикаменты.

Он отметил, что вопрос о поставке в палестинский анклав гуманитарной помощи решается на политическом уровне в Израиле и причастных к этому вопросу государствами. Директивы поменяются, если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами.

До этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает готовиться к новым шагам в рамках военной операции, проводимой на территории сектора Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий