Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри рассказал РИА Новости, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов перейти к наземной операции.

По его словам, Израиль готов вступить в следующую фазу войны, которая является наземным маневром.

Адри добавил, что у операции нет каких-либо установленных графиков, она продлится до тех пор, пока не будут достигнуты цели — демонтаж военно-политической системы ХАМАС и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за нападение 7 октября.

«В настоящее время вооруженным силам предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, и это положение применяется на местах», — добавил Адри, пояснив, что палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и медикаменты.

Он отметил, что вопрос о поставке в палестинский анклав гуманитарной помощи решается на политическом уровне в Израиле и причастных к этому вопросу государствами. Директивы поменяются, если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами.

До этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает готовиться к новым шагам в рамках военной операции, проводимой на территории сектора Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».