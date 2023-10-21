Генерал-майор ВСУ рассказал о наступлении ВС РФ на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают активно наступать на Купянском направлении. Об этом в интервью для телеканала «Прямой» заявил генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос.

Как сказал эксперт, в настоящее время на основных направлениях боевых действий идут серьезные сражения. При этом он обратил внимание на ситуацию на Купянском направлении, где российские войска активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Определенные моменты привели к успеху [ВС РФ]», — указал Кривонос.

Также он добавил, что российские подразделения обладают огромной силой. В то же время они имеют достаточно ресурсов, чтобы и дальше продолжать боевые действия, подытожил эксперт.

21 октября Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» за сутки отразили пять атак украинских солдат на Купянском направлении. По данным ведомства, боевые столкновения произошли вблизи харьковского села Синьковка и луганского села Сергеевка.

В результате сражений отряды ВСУ потеряли до 50 военнослужащих. Кроме того, российским солдатам удалось вывести из строя три пикапа.

Ранее в администрации Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что бойцы ВС РФ постепенно продвигаются на всей линии фронта.