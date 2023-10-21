Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении 10 атак ВСУ

Украинские военные потеряли за прошедшие сутки до 100 бойцов на Краснолиманском направлении, ВС РФ смогли отразить 10 атак ВСУ. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены 10 атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ», — говорится в сводке Минобороны РФ.

В МО добавили, что военные РФ нанесли поражение в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР.

Также в ведомстве уточнили, что общие потери противника составили до 100 украинских бойцов. Во время боевых действий российской стороной уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

До этого в МО уточняли, что бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ под Клещеевкой и Курдюмовкой в Донецкой народной республике.

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