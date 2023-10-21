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Российские бойцы отразили на Краснолиманском направлении 10 атак ВСУ

МО России: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военных

Украинские военные потеряли за прошедшие сутки до 100 бойцов на Краснолиманском направлении, ВС РФ смогли отразить 10 атак ВСУ. Об этом заявили в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

«На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены 10 атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ», — говорится в сводке Минобороны РФ.

В МО добавили, что военные РФ нанесли поражение в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР.

Также в ведомстве уточнили, что общие потери противника составили до 100 украинских бойцов. Во время боевых действий российской стороной уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

До этого в МО уточняли, что бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ под Клещеевкой и Курдюмовкой в Донецкой народной республике.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС Р

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