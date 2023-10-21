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Армия Израиля объявила о подготовке к наземной операции в Газе

ЦАХАЛ заявил о подготовке к новому этапу войны, включая наземную операцию в Газе

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает готовиться к новым шагам в рамках военной операции, проводимой на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильских войск, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ продолжает подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям», — указано в материале.

Как уточнили в пресс-службе, в последние несколько дней командование Армии обороны Израиля утвердило планы по расширению оперативной деятельности солдат. Более того, ЦАХАЛ организовал учения военнослужащих на местах. Речь идет как о солдатах, проходящих регулярную службу, так и тех, кто находится в резерве.

Согласно заявлению, в настоящее время бойцы 188-й бригады ЦАХАЛ дислоцированы непосредственного у границы сектора Газа. По словам командира отряда, солдаты готовы выполнить поставленные перед ними боевые задачи и «обеспечить безопасность народа».

15 октября газета The New York Times сообщила, что руководство Армии обороны Израиля решило отложить начало наземной операции в секторе Газа на несколько дней. В материале было указано, что причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

По данным издания, основной целью израильских бойцов в ходе операции станет ликвидация высшей политической и военной иерархии палестинского движения ХАМАС. В том числе это касается лидера движения Яхьи Синвара.

Ранее в Белом доме объяснили призыв американского президента Джо Байдена к отсрочке начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

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Война в Израиле
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