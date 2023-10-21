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Российские разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Сальдо: разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

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Wikimedia Commons

Российские разведчики в ходе рейда на правом берегу реки Днепр ликвидировали наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также был уничтожен личный состав ВСУ, оружие, средства наблюдения и связи приведены в негодность.

Сальдо добавил, что российские военные в качестве трофеев взяли флаг одной из частей ВСУ и документы.

Накануне Сальдо заявлял, что заградотряд ВСУ, состоящий из солдат Национальной гвардии и иностранных наемников, открыл огонь по солдатам, отказавшимся форсировать Днепр. По его словам, отряд действовал на правом берегу реки в районе сел Ивановка и Новотягинка.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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