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Российские ПВО сбили три самолета и один вертолет ВСУ

МО РФ: российские системы ПВО за сутки сбили три самолета и один вертолет ВСУ

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Михаил Палинчак/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета и один вертолет, которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные сбили вражеский бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29 и вертолет Ми-8. Где именно смогли перехватить украинские самолеты, не уточнили.

Помимо этого истребительная авиация Военно-космических сил России сбили еще один украинский самолет Су-24 в районе города Одесса.

Также Минобороны пояснило, что российские силы уничтожили склады боеприпасов и топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кривой Рог Днепропетровской области.

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что украинские войска не достигли целей в ходе контрнаступления ни на одном из направлений с 4 июня.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские военные смогли отбить 11 атак и уничтожить до 70 военных ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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