Российским бойцам удалось отразить три атаки и нанесли огневое поражение бригаде Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России в Telegram-канале.

По данным военного ведомства РФ, украинские военные потеряли до 20 бойцов на указанном направлении.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки отражено три атаки противника и нанесено огневое поражение подразделению 118-й механизированной бригады ВСУ», — пояснили в Минобороны РФ.

Как добавили в МО России, в общей сложности ликвидированы были два танка и три автомобиля, принадлежавших украинским военным.

До этого российские военные заявили, что ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Работино. В атаках принимали участие штурмовые группы 23-й и 65-й механизированных бригад украинской армии.

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