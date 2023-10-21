Глава Минобороны Израиля заявил об уничтожении 13 членов ливанской «Хезболлы»

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против израильского государства, поэтому ей придется заплатить «тяжелую цену» за свои ракетные и артиллерийские удары по военным объектам и войскам на севере страны. Его слова приводит The Times of Israel.

«Хезболла решила участвовать в боевых действиях, мы требуем от нее высокую цену», — заявил Галлант, обращаясь к военным 91-й территориальной дивизии в лагере Биранит на границе с Ливаном.

Министр сообщил, что с 7 октября в результате ответных ударов Израиля на юге Ливана были уничтожены около 13 членов «Хезболлы».

20 октября израильские власти объявили об активации плана по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном.

Рано утром 21 октября самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.