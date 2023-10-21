Склады боеприпасов ВСУ уничтожены в районе Кривого Рога

Российские силы уничтожили склады боеприпасов и топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации российского военного ведомства, склады размещались на аэродроме Долгинцево.

15 октября Минобороны РФ также сообщало об уничтожении склада боеприпасов украинской армии в Запорожской области. Уточнялось, что склад принадлежал 102-й бригаде территориальной обороны ВСУ.

До этого группа войск «Днепр» нанесла удар по складу боеприпасов ВСУ у села Велитенского и пункту временной дислокации подразделения украинских подразделений в районе города Очаков.

За время специальной военной операции ВС РФ уничтожили 504 самолета и 253 вертолета, 8127 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 12828 танков, бронемашин и другой техники, принадлежащей украинским Вооруженным силам.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.