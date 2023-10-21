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ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС РФ отразили пять атак и уничтожили до 50 солдат ВСУ под Купянском

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки «Запад» войск РФ при поддержке боевых самолетов и артиллерии отразили пять атак 43-й, 115-й механизированных, а также 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка Луганской народной республики.

ВСУ потеряли до 50-ти военнослужащих и три пикапа.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские военные смогли отбить 11 атак и уничтожить до 70 военных ВСУ на Купянском направлении.

18 октября российские войска на указанном направлении отразили 13 атак ВСУ, уничтожив до 80 военнослужащих, три танка, американский бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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