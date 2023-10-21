Через египетский КПП «Рафах» в Палестину пропустили гумпомощь без топлива

Через заработавший утром контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа пропустили гуманитарную помощь, но не топливо. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, любые гуманитарные грузы в сектор Газа будут разрешать ввозить только в южную часть территории, куда, по данным журналистов, перебрались до 700 тыс. жителей севера анклава. КПП преодолели 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Первый конвой с лекарствами, водой и едой должен был попасть в Газу еще 20 октября, однако «Рафах» открыли только утром в субботу. После прибытия гуманитарной помощи пропускной пункт закрыли.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе каирского саммита мира по Палестине заявил, что его страна никогда не закрывала контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа, его работе препятствовали атаки Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.