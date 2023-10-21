Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Через египетский КПП «Рафах» в Палестину пропустили гумпомощь без топлива

ЦАХАЛ заявил, что через КПП «Рафах» пропустили гумпомощь без топлива

close
100%
Reuters

Через заработавший утром контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа пропустили гуманитарную помощь, но не топливо. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, любые гуманитарные грузы в сектор Газа будут разрешать ввозить только в южную часть территории, куда, по данным журналистов, перебрались до 700 тыс. жителей севера анклава. КПП преодолели 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Первый конвой с лекарствами, водой и едой должен был попасть в Газу еще 20 октября, однако «Рафах» открыли только утром в субботу. После прибытия гуманитарной помощи пропускной пункт закрыли.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе каирского саммита мира по Палестине заявил, что его страна никогда не закрывала контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа, его работе препятствовали атаки Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий