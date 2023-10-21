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Российские войска провели успешные контратаки в районе Новодонецкого в ДНР

Рогов: силы РФ провели успешные контратаки в районе Новодонецкого в ДНР

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РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ТАСС, что российские силы на Времевском направлении провели контратаки, в результате которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько десятков военных.

По словам Рогова, особенно успешные контратаки прошли в районе Новодонецкого, где в настоящее время активно работает российская артиллерия.

Кроме того, в районе села Приютное войска РФ выдавили украинских военных из лесополосы и взяли под контроль освобожденный участок.

18 октября Рогов сообщил РИА Новости, что на запорожской линии фронта за сутки были отбиты семь атак Вооруженных сил Украины.

12 октября Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные за сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Запорожском направлении.

11 октября председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» заявил, что украинские подразделения перешли от наступления к обороне на Времевском направлении. Согласно полученной информации, ВСУ изменили свою стратегию на участке фронта на стыке Донецкой народной республики и Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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