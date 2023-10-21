Израильские силовики задержали с 7 октября 450 сторонников ХАМАС

Израильские силовики задержали с 7 октября 450 активистов радикального палестинского движения ХАМАС во время рейдов на Западном берегу Иордана. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

В общей сложности в ходе рейдов задержаны 670 разыскиваемых лиц.

Также представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 210 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.