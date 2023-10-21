В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности произошедшего на данный момент неизвестны. В настоящее время в подконтрольной властям Украины части Херсонской области объявлена воздушная тревога.

20 октября 2023 года глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале о повреждении в подконтрольной Украине части региона административных зданий региона. В ночь на пятницу в Херсоне также произошли взрывы. В этот же день Telegram-канал Klymenko Time сообщал о взрывах в Кривом Роге.

В ночь на 19 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Сумы. В пресс-службе областной военной администрации населенного пункта на севере Украины заявили, что инфраструктурный объект в городе получил повреждения.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября 2022 года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.