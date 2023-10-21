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ВСУ выпустили 15 снарядов по двум районам Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 15 снарядов по двум районам Белгородской области

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по двум приграничным районам Белгородской области 15 снарядов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрел украинских военных попала окраина хутора Старый в Волоконовском. Там зафиксировали 7 гранатометных выстрелов и 6 минометных снарядов.

Гладков добавил, что два снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье» также выпустили по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Однако в обоих обстрелах никто не пострадал и серьезных разрушений не зафиксировали, отметил глава региона.

За 19 октября украинские военные выпустили 110 боеприпасов по семи районам Белгородской области. По словам Гладкова, зафиксировали обстрелы в приграничных муниципалитетах из разного вида вооружения, включая два самодельных взрывных устройства, которые сбросили с дрона.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район в ДНР.

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