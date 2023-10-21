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В Севастополе прошли учения с применением реактивных бомбометов

Развожаев: учения с применением реактивных бомбометов прошли в Севастополе

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Владимир Песня/РИА Новости

Черноморский флот России утром 21 октября провел учения с применением реактивных бомбометов на входе в бухту Севастополя в Крыму. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, учения проводились примерно до 10:00 в районе Северного и Южного молов.

Чиновник заверил, что городе все спокойно.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что с 11:00 до 15:00 на полуострове пройдет плановое уничтожение взрывоопасных предметов.

20 октября в Севастополе около двух часов звучала воздушная тревога. По данным властей, над морем в районе Любимовки была сбита ракета.

18 октября в Министерстве обороны России сообщили, что российские cредства ПВО перехватили над Крымом две украинские ракеты С-200.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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