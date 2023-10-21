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В Британии назвали неэффективным применение ракет ATACMS против российских военных

Spectator: ATACMS оказались бесполезны из-за противодействия ВС России

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8th United States Army/Reuters

Впервые использованные украинскими военными американские ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS) были неэффективными в отношении Вооруженных сил России, считают в британском издании. Об этом сообщает The Spectator.

Как считают обозреватели СМИ, применение ATACMS не повлияет на картину конфликта, несмотря на планы украинской стороны.

«Большая часть ракет ATACMS была перехвачена ВС России», — подчеркнули в Spectator.

Также поясняется, что российские военнослужащие продемонстрировали способность адаптироваться к каждому новому оружию, передаваемому ВСУ. Речь также и о ракетах большей дальности и военно-морских беспилотных летательных аппаратах.

До этого стало известно, что ТОС группировки «Запад» нанесли удар по военнослужащим двух бригад ВСУ. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временного размещения украинских войск и опорным пунктам.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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