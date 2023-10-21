В России разработали ружье-антидрон, которое может подавить почти все дроны ВСУ

Российское научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант» разработало специальное ружье-антидрон для подавления 90% беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в компании, антидроны могут воздействовать на любые коммерческие дроны, аппараты самолетного типа и FPV-дроны. Вес устройства составляет 5,5 кг. Дальность подавления — до 1,5 км. Антидроны могут работать до 1,5 часов.

Тем не менее сейчас нет ружей-антидронов для подавления 100% БПЛА, отметили в организации. По словам представителей НПО, семь частотных диапазонов, на которых летает большинство дронов, — это максимум, который пока существует.

«Поэтому мы не можем заявлять, что гасим 100% дронов, мы гасим большинство дронов. А 100% дронов не может остановить ни одно ружье», — подчеркнули в организации.

До этого в интервью «Газете.Ru» руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Владимир Клешнин рассказал, что при обнаружении подозрительного дрона в небе россиянам нельзя пытаться сбить его самостоятельно – вместо этого граждане должны сообщать о беспилотнике в полицию.

Ранее стало известно, сколько россиян скачали приложение, позволяющее сообщить о беспилотниках.