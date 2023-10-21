ЦАХАЛ нанесла удары по наблюдательным постам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 21 октября наносила удары по снайперским и наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС, расположенным в многоэтажных зданиях. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Также в израильской армии подтвердили, что авиация продолжила наносить удары по многочисленным объектам ХАМАС в секторе Газа, в частности по командному центру, противотанковым комплексам и объектам стратегической инфраструктуры.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.