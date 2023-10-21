В ДНР заявили, что российские войска успешно продвигаются по всему фронту в зоне СВО

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции, особенно на Артемовском направлении и Донецком участке, передает РИА Новости.

По его словам, еще ранее Вооруженные силы России начали успешно продвигаться на Купянском направлении.

На Донецком участке фронта российские военные вышли вперед, продвижение идет по всем участкам фронта. Оно такое быстрое, потому что командование бережет, прежде всего, личный состав и технику, отметил Гагин.

Он добавил, что продвижение российских войск под Донецком сопровождается активной работой артиллерии и авиации.

Накануне Гагин заявлял, что вооруженные силы Украины применяют химическое оружие на Артемовском и Донецком направлениях. По его словам, перед симптомами отравления военные почувствовали специфический запах в воздухе, предварительно, речь идет об использовании хлорпикрина.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.